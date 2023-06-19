Ребров определился с заявкой на матч против Мальты

Сегодня, 19 июня, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Наставник сине-желтых Сергей Ребров озвучил заявку на поединок.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин,

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский,

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Трнаве, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Матч Украина - Мальта состоится в Трнаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.