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Ребров определился с заявкой на матч против Мальты
Без двух игроков
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня, 19 июня, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Наставник сине-желтых Сергей Ребров озвучил заявку на поединок.
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин,
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов,
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский,
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик.
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Трнаве, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.
Матч Украина - Мальта состоится в Трнаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
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