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Ребров определился с заявкой на матч против Мальты

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Без двух игроков

Ребров определился с заявкой на матч против Мальты

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 19 июня, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Наставник сине-желтых Сергей Ребров озвучил заявку на поединок.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин,

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский,

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Трнаве, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Матч Украина - Мальта состоится в Трнаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Мальта
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Cassid (Kiev)
19.06.2023 в 11:35
Нет Русина - значит Мудрик будет в основе. Да и Судакова непонятно на кого менять.ИМХО лучше было все-таки молодежь поберечь на У23.
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Джим Слэйд (Харьков)
19.06.2023 в 11:41
Зачем? Задачи первой сборной в приоритете априори. Если забьют в первом тайме штуки 4, можно сажать отдыхать на лавку
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Cassid (Kiev)
19.06.2023 в 11:46
Старшая сборная то в приоритете, но мне жалко молодежку. Она у нас самая сильная наверное за все время. И этот чемпионат - это отбор на Олимпиаду. На самую натуральную, которая всей стране дает престиж.А на другой чаше весов результат с Мальтой.Я конечно понимаю, что приоритет сильный, но ИМХО можно было попытаться достичь компромисса. Т.е. не "достигли результата - сели на лавку", а "начали с лавки - вдруг что вышли".Плюс необходимость ротации из-за третьего за неделю матча. Плюс необходимость дать поиграть другим игрокам. Плюс не самый сильный соперник. Все это мне казалось серьезными аргументами, что б начинать без Мудрика и Судакова.
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MaximSK (Киев)
19.06.2023 в 11:55
Мы при Шеве проигрывали Мальте 0-1, и у нас были большие проблемы с преодолением насыщенной обороной в прошлом, поэтому нужно максимально серьезно отнестись к матчу. А матч молодежки будет послезавтра, если не успеют восстановится к хорватам, ко второму матчу будут готовы.
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