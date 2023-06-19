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Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Мальты
На фарт?
Фото: УАФ
Сегодня, 19 июня, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Национальные команды определились с формой на игру.
Подопечные Сергея Реброва проведут поединок в синем комплекте формы, голкипер - в салатовом. Мальтийская команда сыграет в белой форме, а их вратарь - в черном.
Матч Украина - Мальта состоится в Трнаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка сине-желтых.
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