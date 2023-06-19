Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Мальты

Сегодня, 19 июня, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Национальные команды определились с формой на игру.

Подопечные Сергея Реброва проведут поединок в синем комплекте формы, голкипер - в салатовом. Мальтийская команда сыграет в белой форме, а их вратарь - в черном.

Матч Украина - Мальта состоится в Трнаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка сине-желтых.

Фото: УАФ/ Александр Гливинский