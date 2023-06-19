Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гимн Украины перед матчем с Мальтой исполнит украинская исполнительница Yatsuta
Матч уже скоро
instagram.com/yatsuta.official
Сегодня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского
Начнется поединок в 19:00.
Как стало известно, гимн Украины перед матчем исполнит украинская исполнительница Yatsuta.
Напомним, что UA-Футбол проведёт
Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Наставник Мальты - об игре с Украиной: Нам будет противостоять сильная сборная
- ВИДЕО, как воины ССО с тыла зашли в окопы противника и уничтожили десяток россиян
- Испания выигрывает Лигу Наций, Довбик заинтересовал драконов. Главные новости за 18 июня
- У трех команд – по три очка в таблице, но выше среди них – Украина. Почему так
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
Новости по теме
- 01:00 Прогнозы на футбол Англия - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 19.06.2024
- 20:14 Украинские Сергей Ребров: Завтра ожидаю, что на поле будет команда, которая была во втором тайме с Северной Македонией
- 19:30 Украинские Сергей Ребров даст пресс-конференцию перед игрой с Мальтой. Начало в 19:30 – ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nataser (Харьков)
19.06.2023 в 17:20
Ответить
0
0
vismut (Запорожье)
19.06.2023 в 17:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн