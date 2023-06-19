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Гимн Украины перед матчем с Мальтой исполнит украинская исполнительница Yatsuta

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Матч уже скоро

Гимн Украины перед матчем с Мальтой исполнит украинская исполнительница Yatsuta

instagram.com/yatsuta.official

Новина українською

Сегодня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.

Начнется поединок в 19:00.

Как стало известно, гимн Украины перед матчем исполнит украинская исполнительница Yatsuta.

Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.

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В статье: Украина Мальта
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Комментарии (2)
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Nataser (Харьков)
19.06.2023 в 17:20
Когда уже у украинских исполнителей будут нормальные украинские имена, а не иностранные клички?
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vismut (Запорожье)
19.06.2023 в 17:09
Ну мы же гимн не увидим, как и футбол?
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