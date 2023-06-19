Сборная Украины прогулялась Трнавой, игроки раздали автографы болельщикам - ФОТО

Сегодня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.

Начнется поединок в 19:00.

Утром наша команда совершила традиционную прогулку в день матча – сборная прошлась по центру Трнавы, а уже возле гостиницы пообщалась с болельщиками, удовлетворив спрос на автографы и общие фото.

Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовую онлайн трансляцию матча .

Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.