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Сборная Украины прогулялась Трнавой, игроки раздали автографы болельщикам - ФОТО
Матч начнется вечером
Фото Олександра Гливинського - УАФ
Сегодня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского
Начнется поединок в 19:00.
Утром наша команда совершила традиционную прогулку в день матча – сборная прошлась по центру Трнавы, а уже возле гостиницы пообщалась с болельщиками, удовлетворив спрос на автографы и общие фото.
Напомним, что UA-Футбол проведёт
Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.
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