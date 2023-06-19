Аншлага не будет. На матче Украина - Мальта ожидается порядка 10 000 зрителей

Сегодня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.

Начнется поединок в 19:00.

Трибуны арены в Трнаве, которая является домашней для местного клуба "Спартак" и сборной Словакии, могут вместить 19 200 зрителей.

При этом ожидается, что игра Украина – Мальта соберет примерно 10 000 зрителей.

Также УАФ сообщает, что поединок будут освещать 25 журналистов и 10 фотокорреспондентов.

Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.