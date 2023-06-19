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Аншлага не будет. На матче Украина - Мальта ожидается порядка 10 000 зрителей
Трибуны стадиона могут вместить 19 200 зрителей
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского
Начнется поединок в 19:00.
Трибуны арены в Трнаве, которая является домашней для местного клуба "Спартак" и сборной Словакии, могут вместить 19 200 зрителей.
При этом ожидается, что игра Украина – Мальта соберет примерно 10 000 зрителей.
Также УАФ сообщает, что поединок будут освещать 25 журналистов и 10 фотокорреспондентов.
Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.
Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.
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