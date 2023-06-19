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Национальная сборная Украины

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Аншлага не будет. На матче Украина - Мальта ожидается порядка 10 000 зрителей

Национальная сборная Украины
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Трибуны стадиона могут вместить 19 200 зрителей

Аншлага не будет. На матче Украина - Мальта ожидается порядка 10 000 зрителей

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.

Начнется поединок в 19:00.

Трибуны арены в Трнаве, которая является домашней для местного клуба "Спартак" и сборной Словакии, могут вместить 19 200 зрителей.

При этом ожидается, что игра Украина – Мальта соберет примерно 10 000 зрителей.

Также УАФ сообщает, что поединок будут освещать 25 журналистов и 10 фотокорреспондентов.

Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.

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В статье: Украина Мальта
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Источник:
УАФ

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