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Малиновский, Ярмоленко и Ванат выйдут в старте сборной Украины на Мальту
Стартовые составы команд
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 19 июня,
Начало матча в 19:00.
Уже известные стартовые составы на матч.
Украина: Трубин, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Конопля, Степаненко, Малиновский, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Ванат
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Сидорчук, Мудрик, Довбик, Буяльский, Миколенко, Тымчик, Игнатенко, Зубков
Мальта: Бонелло, Ж.Борг, С.Борг, Мускат, Камендзули, Теума, Гийомье, Янкам, Мбонг, Нвоко, Джонс
Запасные: М. Грек, Дебоно, Аттард, Шоу, Дж. Грек, Сатариано, Корболан, Н. Мускат, Дегабриэле, Пизани, Димек
Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.
Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.
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