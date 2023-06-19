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Малиновский, Ярмоленко и Ванат выйдут в старте сборной Украины на Мальту

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Малиновский, Ярмоленко и Ванат выйдут в старте сборной Украины на Мальту

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 19 июня, сборная Украины в условно домашнем матче в словацкой Трнаве проведет поединок отбора Евро-2024 против Мальты.

Начало матча в 19:00.

Уже известные стартовые составы на матч.

Украина: Трубин, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Конопля, Степаненко, Малиновский, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Ванат

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Сидорчук, Мудрик, Довбик, Буяльский, Миколенко, Тымчик, Игнатенко, Зубков

Мальта: Бонелло, Ж.Борг, С.Борг, Мускат, Камендзули, Теума, Гийомье, Янкам, Мбонг, Нвоко, Джонс

Запасные: М. Грек, Дебоно, Аттард, Шоу, Дж. Грек, Сатариано, Корболан, Н. Мускат, Дегабриэле, Пизани, Димек

Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.

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В статье: Украина Мальта
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Комментарии (5)
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MaximSK (Киев)
19.06.2023 в 18:22
Ярмоленко и Степаненко возрастные игроки, на месте Реброва дал бы им отдохнуть
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0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
19.06.2023 в 18:27
Та Андрій і замолоду важко другий матч за тиждень грав... А тут хоч і не повні матчі, утім третій Сподіваємося, що Ребров краще знає свого підопічного Може вважає, що зможуть вирішити у першому таймі, а далі дивитися перспективу...
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+1
0
igor_ignat (Weimar)
19.06.2023 в 18:13
може вже час замість Матвієнка спробувати Сватка? та й Трубін теж полюбляє мух ловити...
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+1
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.06.2023 в 18:33
Скоріше замість Кривцова Сватка. Матвієнко вочевидь вийде на фланзі.За Трубіна згоден - 5 голів за два матчі. Краще вже Бущан грав би.
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+1
0
vlotko (Броди)
19.06.2023 в 18:56
Бущан після травми скільки матчів зіграв? А один повний.
0
0

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