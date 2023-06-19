Кабанов: С Северной Македонией игра нашей сборной оставила неприятный осадок

Экс-нападающий сборной Украины Тарас Кабанов поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 Украина – Мальта.

"В предыдущем матче с Северной Македонией игра нашей сборной оставила неприятный осадок. Без преувеличения, провал в первом тайме и хорошо, что обошлось только двумя пропущенными мячами. Не сильно изменился характер игры и после перерыва и если бы не Фортуна, которая явно симпатизировала подопечным Сергея Реброва, то вряд ли можно было рассчитывать на положительный итог. Достаточно сказать, что все три удара в створ ворот балканцев оказались результативными! Так что складывается впечатление, что у руля сборной Украины снова фартовый тренер ...

Впрочем, на одном фарте вершин не покорить. Вот почему, убежден, что после неудачного матча с северомакедонцами, будут сделаны правильные выводы и сегодня наши без особого труда деклассируют мальтийцев. Конечно, если мы настроены на выход в финальную часть турнира, то не имеем права терять, как говорится, свои очки.

Что же касается анонсированной Сергеем Ребровым на предматчевой пресс-конференции ротации в составе, то, думаю, что со старта выйдут Конопля, Ванат и Малиновский. Не исключено, что другой будет пара стопперов.

Я надеюсь, что в Трнаве обойдется без недооценки мальтийцев и будет добыта виктория с преимуществом, как минимум, в два мяча", - сказал Кабанов.