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Гегедош: Сказал мальтийцам, что счет по итогам двух матчей будет 7+ голов в пользу Украины
Роберт сезон провел на Мальте
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Украинский нападающий Роберт Гегедош, который провел сезон в мальтийской "Санта-Лючии", поделился ожиданиями от матча между
– Уже сегодня сборная Украины сыграет с Мальтой в квалификации Евро-2024. Какие у вас впечатления от первых матчей под руководством Реброва?
– Даже на Мальте я смотрел игры нашей сборной. Мне очень импонирует игра, которую ставит Ребров.
– Мудрик и Цыганков неплохо себя показывают в июньских поединках. Кто из игроков вам больше всего понравился?
– Вот как раз Цыганков в этих матчах понравился больше всего.
– Мальта проиграла все три матча отбора. Они могут создать сильную оппозицию против Украины или реально "глухая команда", как когда-то Юрий Вирт говорил?
– Я не могу сказать, что Мальта настолько плоха, но сказал местным, что счет по итогам двух матчей будет 7+ голов в пользу Украины. У них нет никаких шансов.
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