Гегедош: Сказал мальтийцам, что счет по итогам двух матчей будет 7+ голов в пользу Украины

Украинский нападающий Роберт Гегедош, который провел сезон в мальтийской "Санта-Лючии", поделился ожиданиями от матча между сборными Украины и Мальты в отборе Евро-2024.

– Уже сегодня сборная Украины сыграет с Мальтой в квалификации Евро-2024. Какие у вас впечатления от первых матчей под руководством Реброва?

– Даже на Мальте я смотрел игры нашей сборной. Мне очень импонирует игра, которую ставит Ребров.

– Мудрик и Цыганков неплохо себя показывают в июньских поединках. Кто из игроков вам больше всего понравился?

– Вот как раз Цыганков в этих матчах понравился больше всего.

– Мальта проиграла все три матча отбора. Они могут создать сильную оппозицию против Украины или реально "глухая команда", как когда-то Юрий Вирт говорил?

– Я не могу сказать, что Мальта настолько плоха, но сказал местным, что счет по итогам двух матчей будет 7+ голов в пользу Украины. У них нет никаких шансов.