Национальная сборная Украины
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Андрей Ярмоленко не забил пенальти Мальте. Счет 0:0
Не выходим вперед
Фото: facebook.com/alainfcae
Сборная Украины упустила возможность выйти вперед в матче с Мальтой. Андрей Ярмоленако не смог реализовать 11-ти метровый.
Стив Борг сыграл рукой в своей штрафной площади. После просмотра видеоповтора главный арбитр Руди Букке вынес решение поставить 11-метровый.
Андрей Ярмоленко пробил в перекладину и мяч ушел за поле.
52' Андрей Ярмоленко – незабитый пенальти.
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
19.06.2023 в 21:04
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