Андрей Ярмоленко не забил пенальти Мальте. Счет 0:0

Сборная Украины упустила возможность выйти вперед в матче с Мальтой. Андрей Ярмоленако не смог реализовать 11-ти метровый.

Стив Борг сыграл рукой в своей штрафной площади. После просмотра видеоповтора главный арбитр Руди Букке вынес решение поставить 11-метровый.

Андрей Ярмоленко пробил в перекладину и мяч ушел за поле.

52' Андрей Ярмоленко – незабитый пенальти.