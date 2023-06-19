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Андрей Ярмоленко не забил пенальти Мальте. Счет 0:0

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Не выходим вперед

Андрей Ярмоленко не забил пенальти Мальте. Счет 0:0

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Сборная Украины упустила возможность выйти вперед в матче с Мальтой. Андрей Ярмоленако не смог реализовать 11-ти метровый.

Стив Борг сыграл рукой в своей штрафной площади. После просмотра видеоповтора главный арбитр Руди Букке вынес решение поставить 11-метровый.

Андрей Ярмоленко пробил в перекладину и мяч ушел за поле.

52' Андрей Ярмоленко – незабитый пенальти.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
19.06.2023 в 21:04
Ну не бажано футболісту, який домучився до зароблення пенальті його виконувати. Так казав мій юнацький тренер.
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