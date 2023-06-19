Национальная сборная Украины
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Со второй попытки: Цыганков реализует пенальти, после назабитого от Ярмоленко. Украина – Мальта. 1:0
Ярмоленко не дали бить во второй раз
Фото: Getty Images
Украина вышла вперед в матче с Мальтой в рамках 4-го тура квалификации к Евро 2024. Виктор Цыганков реализовал пенальти.
Жан Борг с бил с ног нападающего сборной Укрианы и Руди Букет показал на 11-метровую отметку.
Виктор Цыганков точно пробил 11-метровый точно и не смазал, как Андрецй Ярмоленко 20-ю минутами ранее.
72' Виктор Цыганков – 1:0 (пен.)
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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчук)
19.06.2023 в 21:05
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Лекарь (село Дарниця)
19.06.2023 в 20:53
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