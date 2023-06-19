  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Со второй попытки: Цыганков реализует пенальти, после назабитого от Ярмоленко. Украина – Мальта. 1:0
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Со второй попытки: Цыганков реализует пенальти, после назабитого от Ярмоленко. Украина – Мальта. 1:0

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Ярмоленко не дали бить во второй раз

Со второй попытки: Цыганков реализует пенальти, после назабитого от Ярмоленко. Украина – Мальта. 1:0

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина вышла вперед в матче с Мальтой в рамках 4-го тура квалификации к Евро 2024. Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Жан Борг с бил с ног нападающего сборной Укрианы и Руди Букет показал на 11-метровую отметку.

Виктор Цыганков точно пробил 11-метровый точно и не смазал, как Андрецй Ярмоленко 20-ю минутами ранее.

72' Виктор Цыганков – 1:0 (пен.)

По теме
yellow-arrow
Отбор к Евро-2024. Украина - Мальта 1:0. и здесь не без проблем
yellow-arrow
Андрей Ярмоленко не забил пенальти Мальте. Счет 0:0
yellow-arrow
Гегедош: Сказал мальтийцам, что счет по итогам двух матчей будет 7+ голов в пользу Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта Виктор Цыганков Евро 2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex 66 (Кременчук)
19.06.2023 в 21:05
Та Вашу мамку...знову ригалово. Мальту 1-0....то звісно добрий рахунок. Матвієнко 1й тайм 6 косяків, повна деградація. Не забити пінку.Ярмоллаааа. Жах.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
19.06.2023 в 20:53
1:1??? Ви про що?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде