Со второй попытки: Цыганков реализует пенальти, после назабитого от Ярмоленко. Украина – Мальта. 1:0

Украина вышла вперед в матче с Мальтой в рамках 4-го тура квалификации к Евро 2024. Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Жан Борг с бил с ног нападающего сборной Укрианы и Руди Букет показал на 11-метровую отметку.

Виктор Цыганков точно пробил 11-метровый точно и не смазал, как Андрецй Ярмоленко 20-ю минутами ранее.

72' Виктор Цыганков – 1:0 (пен.)