Национальная сборная Украины
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Цыганков забил свой 11-й гол за сборную и сравнялся в спсике бомбардиров с Селезневым
Впереди - Сергей Назаренко
Фото: Getty Images
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва одержала
Таким образом, это 11-й гол Цыганкова за сборную Украины.
В списке бомбардиров 25-летний хавбек сравнялся с Евгением Селезневым.
Ну и напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Украины – Андрей Шевченко с 48-ю голами.
- Андрей Шевченко – 48 голов (111 матчей)
- Андрей Ярмоленко – 45 (114)
- Евгений Коноплянка – 21 (87)
- Сергей Ребров – 15 (75)
- Роман Яремчук – 13 (43)
- Олег Гусев – 13 (98)
- Сергей Назаренко – 12 (56)
- Виктор Цыганков – 11 (47)
- Евгений Селезнев – 11 (58)
- Андрей Воробей – 9 (68)
- Андрей Гусин – 9 (71).
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Матч Футболович
19.06.2023 в 21:39
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