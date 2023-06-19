Цыганков забил свой 11-й гол за сборную и сравнялся в спсике бомбардиров с Селезневым

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва одержала непростую победу над Мальтой в матче отбора Евро-2024. Единственный гол украинской команды с пенальти забил вингер Жироны Виктор Цыганков.

Таким образом, это 11-й гол Цыганкова за сборную Украины.

В списке бомбардиров 25-летний хавбек сравнялся с Евгением Селезневым.

Ну и напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Украины – Андрей Шевченко с 48-ю голами.