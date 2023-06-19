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Цыганков забил свой 11-й гол за сборную и сравнялся в спсике бомбардиров с Селезневым

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Впереди - Сергей Назаренко

Цыганков забил свой 11-й гол за сборную и сравнялся в спсике бомбардиров с Селезневым

Фото: Getty Images

Новина українською

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва одержала непростую победу над Мальтой в матче отбора Евро-2024. Единственный гол украинской команды с пенальти забил вингер Жироны Виктор Цыганков.

Таким образом, это 11-й гол Цыганкова за сборную Украины.

В списке бомбардиров 25-летний хавбек сравнялся с Евгением Селезневым.

Ну и напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Украины – Андрей Шевченко с 48-ю голами.

  1. Андрей Шевченко – 48 голов (111 матчей)
  2. Андрей Ярмоленко – 45 (114)
  3. Евгений Коноплянка – 21 (87)
  4. Сергей Ребров – 15 (75)
  5. Роман Яремчук – 13 (43)
  6. Олег Гусев – 13 (98)
  7. Сергей Назаренко – 12 (56)
  8. Виктор Цыганков – 11 (47)
  9. Евгений Селезнев – 11 (58)
  10. Андрей Воробей – 9 (68)
  11. Андрей Гусин – 9 (71).

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В статье: Украина Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (1)
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Матч Футболович
19.06.2023 в 21:39
Андрій Горобець сподобався)))
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