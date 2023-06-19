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Цыганков признан болельщиками "Львом матча" Украина - Мальта
Виктор набрал подавляющее количество голосов
uaf.ua
В понедельник, 19 июня, состоялся матч отбора Евро-2024 Украина - Мальта, который закончился
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Виктору Цыганкову, который с пенальти забил единственный гол в матче, и в итоге, набрал в опросе 67% голосов.
Вслед за ним финишировали Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, которые набрали по 5% голосов.
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