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Цыганков признан болельщиками "Львом матча" Украина - Мальта

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Виктор набрал подавляющее количество голосов

Цыганков признан болельщиками "Львом матча" Украина - Мальта

uaf.ua

Новина українською

В понедельник, 19 июня, состоялся матч отбора Евро-2024 Украина - Мальта, который закончился минимальной победой украинцев 1:0.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Виктору Цыганкову, который с пенальти забил единственный гол в матче, и в итоге, набрал в опросе 67% голосов.

Вслед за ним финишировали Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, которые набрали по 5% голосов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Мальта Виктор Цыганков Владислав Ванат
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Источник:
УАФ

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