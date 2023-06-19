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Ребров: У Мудрика проблемы с икроножной мышцей. Его участие в молодежном Евро под вопросом
Поэтому вингер не играл против Мальты
Фото: Оксана Васильєва
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пояснил, почему вингер Михаил Мудрик не принял участие в
– Мудрика сегодня не было. Было ли какое-то общение с Ротанем, чтобы уберечь его перед молодежным Евро?
– Нет, я не разговаривал с Русланом. Он очень плотно готовится к Евро.
Михаил вчера на тренировке почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Сегодня на разминке он попробовал, сказал, что все хорошо, но перед тем как выпускать его на поле, он сказал, что не может.
Поэтому под большим вопросом его участие в Евро. Он сам обязан решать. Он очень хочет поехать. Если он восстановится, поможет нашей сборной.
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