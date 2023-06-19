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Ребров: У Мудрика проблемы с икроножной мышцей. Его участие в молодежном Евро под вопросом

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Поэтому вингер не играл против Мальты

Ребров: У Мудрика проблемы с икроножной мышцей. Его участие в молодежном Евро под вопросом

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пояснил, почему вингер Михаил Мудрик не принял участие в матче отбора Евро-2024 против Мальты (1:0).

– Мудрика сегодня не было. Было ли какое-то общение с Ротанем, чтобы уберечь его перед молодежным Евро?

– Нет, я не разговаривал с Русланом. Он очень плотно готовится к Евро.

Михаил вчера на тренировке почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Сегодня на разминке он попробовал, сказал, что все хорошо, но перед тем как выпускать его на поле, он сказал, что не может.

Поэтому под большим вопросом его участие в Евро. Он сам обязан решать. Он очень хочет поехать. Если он восстановится, поможет нашей сборной.

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В статье: Сергей Ребров Украина Михаил Мудрик
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Источник:
Суспільне Спорт

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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
19.06.2023 в 22:10
Плохо.
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