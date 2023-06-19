Цыганков - лучший игрок матча Украина - Мальта по оценкам SofaScore и WhoScored

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла матч отбора Евро-2024 против Мальты, в котором одержала непростую победу благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти (1:0) .

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия игроков в данном поединке.

Лучшим игроком в составе обеих команд по версии SofaScore стал Виктор Цыганков, который получил 7,9 от WhoScored и 8,4 от SofaScore соответственно.

Игрок "Жироны" реализовал победный пенальти, сделал 55 касаний мяча, отдал 28 точных передач из 37 (76%), в том числе 4 ключевые, создал 2 голевых момента, нанес 3 удара по воротам (2 в створ), заработал 1 фол и провел 1 отбор мяча.