  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Цыганков - лучший игрок матча Украина - Мальта по оценкам SofaScore и WhoScored
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков - лучший игрок матча Украина - Мальта по оценкам SofaScore и WhoScored

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Прогнозируемо

Цыганков - лучший игрок матча Украина - Мальта по оценкам SofaScore и WhoScored

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла матч отбора Евро-2024 против Мальты, в котором одержала непростую победу благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти (1:0).

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия игроков в данном поединке.

Лучшим игроком в составе обеих команд по версии SofaScore стал Виктор Цыганков, который получил 7,9 от WhoScored и 8,4 от SofaScore соответственно.

Игрок "Жироны" реализовал победный пенальти, сделал 55 касаний мяча, отдал 28 точных передач из 37 (76%), в том числе 4 ключевые, создал 2 голевых момента, нанес 3 удара по воротам (2 в створ), заработал 1 фол и провел 1 отбор мяча.

Цыганков - лучший игрок матча Украина - Мальта по оценкам SofaScore и WhoScored - изображение 1Цыганков - лучший игрок матча Украина - Мальта по оценкам SofaScore и WhoScored - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Впервые Украина пробивала в одном матче два пенальти. Но был матч с тремя одиннадцатиметровыми
yellow-arrow
Ребров: Считаю, что за 10 дней мы сделали максимум
yellow-arrow
Ребров: У Мудрика проблемы с икроножной мышцей. Его участие в молодежном Евро под вопросом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде