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Цыганков - лучший игрок матча Украина - Мальта по оценкам SofaScore и WhoScored
Прогнозируемо
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла матч отбора Евро-2024 против Мальты, в котором одержала
Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия игроков в данном поединке.
Лучшим игроком в составе обеих команд по версии SofaScore стал Виктор Цыганков, который получил 7,9 от WhoScored и 8,4 от SofaScore соответственно.
Игрок "Жироны" реализовал победный пенальти, сделал 55 касаний мяча, отдал 28 точных передач из 37 (76%), в том числе 4 ключевые, создал 2 голевых момента, нанес 3 удара по воротам (2 в створ), заработал 1 фол и провел 1 отбор мяча.
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