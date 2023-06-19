Ребров: Считаю, что за 10 дней мы сделали максимум

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог матча отбора Евро-2024 с Мальтой (1:0) .

- В первом тайме команда не вошла в игру или было тяжело после двух матчей? И почему во втором тайме все-таки нам удается добавлять и забирать этот результат?

- Вообще очень трудно играть против команд, которые компактно обороняются, поэтому в первом тайме мы имели достаточно сложности, но во втором тайме игроки Мальты потратили очень много сил, поэтому мы создавали много моментов, забили гол.

Должны были забивать еще, но я считаю, что за 10 дней мы сделали максимум. Я благодарен игрокам, что за такой короткий период они понимают, что мы от них требуем.

- Замена Матвиенко связана с повреждением или это ваше решение?

- То же самое, что было и в прошлом матче с Северной Македонией. Иногда игроки не входят в игру и это нормально - я уверен, что Коля понимает эту замену. Вы видели, что Виталий Миколенко вышел на поле и добавил в атаке, но тогда, когда команда соперника была уже уставшая.

Я считаю, что те замены, которые мы делаем не только тактические. Иногда некоторые игроки не входят в игру - это нормально.

- Следующий отрезок матчей уже в сентябре. Что на данный момент вам удалось уже принести этой сборной?

- Как я говорил, недостаточно времени, но вы видите, что ребята очень сконцентрированы на игре. Да, в Северной Македонии был (плохой - прим.) первый тайм, и ребята недовольны им.

Но я считаю, что мы движемся, нам нужно больше времени, и я считаю, что в сентябре у нас будет больше времени, чтобы подготовиться к этим очень важным встречам.