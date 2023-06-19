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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Впервые Украина пробивала в одном матче два пенальти. Но был матч с тремя одиннадцатиметровыми

Национальная сборная Украины
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Статистический факт

Впервые Украина пробивала в одном матче два пенальти. Но был матч с тремя одиннадцатиметровыми

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В матче отбора к Евро-2024 Украина победила Мальту благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти. Это был второй одиннадцатиметровый, пробитый в этом поединке украинцами.

Это первый случай в истории, когда в официальном матче сборная Украины пробивала два пенальти. Но был матч с тремя одиннадцатиметровыми. Он случился в отборе к ЧМ-2010. Тогда Украина победила Андорру 5:0, а с пенальти забивали Андрей Шевченко, Артём Милевский и Евгений Селезнев.

После четырех туров в группе С отбора к Евро-2024 Украина занимает второе место турнирной таблицы.

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В статье: Украина
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Источник:
UA-Футбол

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