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Впервые Украина пробивала в одном матче два пенальти. Но был матч с тремя одиннадцатиметровыми
Статистический факт
Фото: Getty Images
В матче отбора к Евро-2024 Украина победила Мальту благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти. Это был второй одиннадцатиметровый, пробитый в этом поединке украинцами.
Это первый случай в истории, когда в официальном матче сборная Украины пробивала два пенальти. Но был матч с тремя одиннадцатиметровыми. Он случился в отборе к ЧМ-2010. Тогда Украина победила Андорру 5:0, а с пенальти забивали Андрей Шевченко, Артём Милевский и Евгений Селезнев.
После четырех туров в группе С отбора к Евро-2024 Украина занимает второе место турнирной таблицы.
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