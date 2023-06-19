Ребров: Знаю, что в Украине все ждут побед 5:0, 6:0, но сейчас все команды могут обороняться

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог матча отбора Евро-2024 с Мальтой (1:0).

— Все ожидали более уверенной победы. Это Украина сыграла хуже, чем могла, или Мальта заслуживает похвалы?

— С такими командами нам очень сложно играть, потому что у них очень компактная оборона. Я понимал, что так будет, что во втором тайме мы будем действовать лучше, чем в первом. Они тратили очень много сил, много прессинговали, так что во второй половине встречи с нашей стороны была гораздо лучшая игра. Я ожидал этого. Мы всегда тяжело играем против такой насыщенной обороны. Многие моменты мы создавали во втором тайме. Да, должны были забивать больше. Знаю, что в Украине все ждут 5:0, 6:0, но сейчас все команды могут обороняться.

— Почему вы решили не включать в заявку на матч Кочергина и Русина?

— Потому что у нас должно быть 23 игрока, кто-то должен оставаться вне заявки.

— Может, стоило попробовать Соболя на позиции левого защитника вместо Матвиенко?

— Я люблю всех игроков, но отталкиваюсь от статистики, смотрю, кто лучше на каждой позиции. У нас есть конкуренция, потому я выбираю, кто будет играть. Это нормально.

— Конечно, рано чего-то требовать от сборной Украины. Как вы считаете, почему нам так тяжело даются победы над соперниками вроде Мальты?

– Обороняться умеют все. Да, Англия победила - 4:0, но она забила быстрый гол. Без него очень сложно. Сейчас все команды Европы могут обороняться. Мальта продемонстрировала это в первом тайме. Я не удивлен, что получилась такая трудная игра. Я не понимаю, почему в Украине сейчас все считают, что мы должны выигрывать с разницей в три-четыре мяча. Сейчас последняя игра, июнь, когда для футболистов нормально находиться в отпусках. Они очень устали после сезона, и я благодарен им за то, что мы прибавили во втором тайме, как это было и в предыдущем матче. Да, пока не очень отчетливо, но мы работаем всего 10 дней. Не так просто не только объяснять футболистам, но и воплотить идеи в поле. Когда они устали – это очень трудно сделать.

— Планируете ли вы посещать матчи молодежного Евро-2023?

– Да, я планирую заехать в Бухарест. Завтра туда отправляются мои помощники Висенте Гомес и Глеб Платов. Я приеду на вторую или третью игру. Это очень важный турнир. Я желаю удачи нашей команде, чтобы мы попали на Олимпиаду. Что касается игроков, то я с ними разговаривал, они стараются играть за молодежную сборную. Никто не говорил, что хочет отдохнуть в преддверии Евро. Они сделали все возможное. Я уверен, что эти футболисты помогут нашей "молодежке".

— Чего нам ждать от сентябрьских матчей сборной Украины?

– Мы сейчас встречались с Германией, показали достойную игру. Следующие поединки будут уже официальными, нужно готовиться серьезно к любым матчам. Украина уже доказывала, что способна играть достойно с грандами. Мы всегда ставили перед собой цель – выход из группы.

— Как вы оцените игру Цыганкова, которого уже успели назначить лидером команды? Как вы определяли, кто будет бить второй пенальти?

– Сам Виктор поставил себя лидером команды. Никто его не назначал. То, что он делает в последних трех матчах, – его заслуга. Перед игрой мы определяли, что пенальти будет бить Ярмоленко. Но после неудачного исполнения первого я видел, что он сам предложил Цыганкову пробить. Я понимал, что Андрей не был психологически готов ко второму 11-метровому. Поэтому я благодарен Цыганкову за то, что он показал, что готов к этому.