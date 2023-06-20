  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федерация футбола Мальты: Украина победила благодаря подарку от арбитра
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерация футбола Мальты: Украина победила благодаря подарку от арбитра

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Мальтийцы назвали решения судьи сомнительными

Федерация футбола Мальты: Украина победила благодаря подарку от арбитра

Фото: mfa.com.mt

Новина українською

Федерация футбола Мальты осталась недовольной результатом матча с командой Украины (0:1) в отборе на Евро-2024. Организация опубликовала заявление, в котором выразила возмущение касательно двух назначенных пенальти в их ворота.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти – подарку от французского арбитра Рудди Буке.

Это был второй пенальти, назначенный в ворота Мальты во втором тайме. Два очень сомнительных решения. Первое после вмешательства VAR, но нереализованное звездным игроком Ярмоленко, а второе было назначено за несуществующий контакт Жана Борга с тем же Ярмоленко.

Следует похвалить Мальту за ее оживленную игру, команда точно не заслуживала покинуть поле без очков. Подопечные Микеле Марколини отлично провели первые 45 минут, играли в основном на половине поля Украины, создав несколько голевых моментов. Голкипер Генри Бонелло впервые вступил в игру, отразив удар Ваната на угловой. Это был единственный удар украинцев в створ ворот в первом тайме. Мальта высоко прессинговала и заставила украинцев ошибаться на своей половине поля.

Через 5 минут после старта второго тайма хозяева поля получили пенальти после вмешательства VAR за игру рукой в штрафной. Однако капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пробил в перекладину. Это могло привести к незаслуженному преимуществу в счете.

Однако на 69-й минуте сборная Украины получила второй пенальти, когда Жан Борг якобы сбил Ярмоленко. Это очень противоречивое решение французского рефери. В этот раз пенальти исполнил Цыганков. Игрок "Жироны" не ошибся с 11-метровой отметки, что стало решающим", - говорится на официальном сайте Федерации футбола Мальты.

По теме
yellow-arrow
Защитник сборной Украины: Шесть очков – максимальный результат
yellow-arrow
Остается только поверить, что домучили бы и без такого второго пенальти. Обзор матча Украина – Мальта
yellow-arrow
Украина – вторая, но Италия – с матчем в запасе. Турнирная таблица группы С отбора к Евро-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mfa.com.mt

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде