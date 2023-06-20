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Федерация футбола Мальты: Украина победила благодаря подарку от арбитра
Мальтийцы назвали решения судьи сомнительными
Фото: mfa.com.mt
Федерация футбола Мальты осталась недовольной результатом матча с командой Украины (0:1) в отборе на Евро-2024. Организация опубликовала заявление, в котором выразила возмущение касательно двух назначенных пенальти в их ворота.
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"Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти – подарку от французского арбитра Рудди Буке.
Это был второй пенальти, назначенный в ворота Мальты во втором тайме. Два очень сомнительных решения. Первое после вмешательства VAR, но нереализованное звездным игроком Ярмоленко, а второе было назначено за несуществующий контакт Жана Борга с тем же Ярмоленко.
Следует похвалить Мальту за ее оживленную игру, команда точно не заслуживала покинуть поле без очков. Подопечные Микеле Марколини отлично провели первые 45 минут, играли в основном на половине поля Украины, создав несколько голевых моментов. Голкипер Генри Бонелло впервые вступил в игру, отразив удар Ваната на угловой. Это был единственный удар украинцев в створ ворот в первом тайме. Мальта высоко прессинговала и заставила украинцев ошибаться на своей половине поля.
Через 5 минут после старта второго тайма хозяева поля получили пенальти после вмешательства VAR за игру рукой в штрафной. Однако капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пробил в перекладину. Это могло привести к незаслуженному преимуществу в счете.
Однако на 69-й минуте сборная Украины получила второй пенальти, когда Жан Борг якобы сбил Ярмоленко. Это очень противоречивое решение французского рефери. В этот раз пенальти исполнил Цыганков. Игрок "Жироны" не ошибся с 11-метровой отметки, что стало решающим", - говорится на официальном сайте Федерации футбола Мальты.
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