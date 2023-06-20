Защитник сборной Украины: Шесть очков – максимальный результат

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о победе над Мальтой (1:0) в матче квалификации Евро-2024.

"Настраивались как на сложную игру. Знали, что Мальта - нелегкий соперник, игра это доказала. Сейчас все команды умеют играть в футбол, несмотря на имя или какие-то достижения.

Вспоминали игру с Люксембургом во Львове - 1:0, очень тяжелая игра была. Думаю, против Мальты была идентичная игра, но проявили характер. Были моменты хорошие - не забили, но 1:0 - три очка наши. Дальше посмотрим.