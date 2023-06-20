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Защитник сборной Украины: Шесть очков – максимальный результат
Сине-желтые выиграли два матча в отборе на Евро-2024
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о победе над Мальтой (1:0) в матче квалификации Евро-2024.
"Настраивались как на сложную игру. Знали, что Мальта - нелегкий соперник, игра это доказала. Сейчас все команды умеют играть в футбол, несмотря на имя или какие-то достижения.
Вспоминали игру с Люксембургом во Львове - 1:0, очень тяжелая игра была. Думаю, против Мальты была идентичная игра, но проявили характер. Были моменты хорошие - не забили, но 1:0 - три очка наши. Дальше посмотрим.
Болельщики очень помогали, приятно. Перед игрой на разминке видели, сколько пришло болельщиков. Конечно, для меня как игрока, выступающего за границей - такого давно не видел. Очень приятно было вернуться.
Первые матчи под руководством Сергея Реброва? Очень короткий срок для какой-то постановки игры. Думаю, что шесть набранных очков – это максимальный результат. Сегодня главное – это результат", - сказал Кривцов в комментарии для Суспільне Спорт.
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