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Защитник сборной Украины: Шесть очков – максимальный результат

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сине-желтые выиграли два матча в отборе на Евро-2024

Защитник сборной Украины: Шесть очков – максимальный результат

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о победе над Мальтой (1:0) в матче квалификации Евро-2024.

"Настраивались как на сложную игру. Знали, что Мальта - нелегкий соперник, игра это доказала. Сейчас все команды умеют играть в футбол, несмотря на имя или какие-то достижения.

Вспоминали игру с Люксембургом во Львове - 1:0, очень тяжелая игра была. Думаю, против Мальты была идентичная игра, но проявили характер. Были моменты хорошие - не забили, но 1:0 - три очка наши. Дальше посмотрим.

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Болельщики очень помогали, приятно. Перед игрой на разминке видели, сколько пришло болельщиков. Конечно, для меня как игрока, выступающего за границей - такого давно не видел. Очень приятно было вернуться.

Первые матчи под руководством Сергея Реброва? Очень короткий срок для какой-то постановки игры. Думаю, что шесть набранных очков – это максимальный результат. Сегодня главное – это результат", - сказал Кривцов в комментарии для Суспільне Спорт.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Мальта
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Источник:
Суспільне Спорт

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Комментарии (1)
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Американец 2000
20.06.2023 в 09:18
Когда вижу Кривцова в составе - страшно сразу становится за нашу оборону ((((((((
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