Трубин: Хорошо, что победили. Не так, как нам хотелось, но шесть очков есть

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями после победы над Мальтой (1:0) в квалификации на Евро-2024.

"Конечно, хорошо не пропустить. Все вратари любят не пропускать. Самое главное - чтобы команда победила. Конечно, не удалось забить против Мальты больше одного мяча, но три очка взяли - это самое главное. Продолжаем свой путь. Было не так много времени, но все хотели и старались как губка впитать, что требует главный тренер. Поэтому хорошо, что победили. Не так, как нам хотелось, но шесть очков есть.

Работа с Худжамовым? Конечно, есть что-то новое. Каждый тренер - будь то главный, или по голкиперам - имеет свой подход. С каждым тренером что-то новое учишь, новые упражнения. Очень приятно, что есть такая возможность поработать с Рустамом. Для меня это очень здорово. Читайте также Защитник сборной Украины: Шесть очков – максимальный результат Помню, как был маленьким, то еще смотрел, как он играл в "Шахтере", и еще раньше - в ФК "Харьков". Для меня это очень приятно: человек, который поиграл, и только начинает свой тренерский путь. У него еще все впереди.

После УПЛ для меня любой матч с болельщиками - как бальзам на душу. Это правда - без болельщиков не тот футбол. Поэтому я рад, что даже в Словакии люди пришли за нас болеть. Это очень круто, хочется, чтобы мы как можно скорее играли у себя дома, тогда, считаю, поддержка будет бешеной", - рассказал Трубин.