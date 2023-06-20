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"Мы контролировали игру, но были ошибки". Степаненко оценил победу над Мальтой
Сине-желтые минимально обыграли мальтийцев
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал в эфире Megogo победу в матче квалификации Евро-2024 с Мальтой (1:0).
— Третий матч за неделю. Насколько тяжело играть в таком графике?
— В принципе нормально, только погода жарковата. Но физически выдержали, все были готовы. У нас состав 25 человек, и все были максимально настроены, каждый мог выйти и помочь. Думаю, в трех матчах две победы и ничья — это нормально.
— Чем удивила Мальта?
— Мы готовились к тяжелой игре. Мальта хороший соперник. Сейчас все в Европе уже научились играть в футбол, почти нет команд проходных. У нас были тяжелые игры против того же Люксембурга. Надо готовиться к каждому сопернику, потому что мы не имеем права терять очки в таких матчах. Наша цель — выйти на чемпионат Европы.
— Благодаря чему Украине удалось взять шесть очков в двух играх?
— С Северной Македонией мы провалили первый тайм, а во втором показали характер, жажду победы и умение играть в хороший футбол. Сегодня мы, в принципе, контролировали игру, но были ошибки. Где-то из-за усталости не хватало свежести. Однако мы имели достаточно моментов, два пенальти. И в принципе — заслуженно выиграли, - подытожил Степаненко.
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