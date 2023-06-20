Кесарево сечение. Акценты зрителя на игре Украины с Мальтой

С чем же еще можно сравнить наши попытки забить гол неизбежному аутсайдеру группы, как не с тяжелыми родами? И поскольку родить естественным образом так и не удалось, пришлось назначить специальную хирургическую операцию, в футболе именуемую пенальти. Но и она панацеей стала не сразу.

Впрочем, так оно было и в истории кесарева сечения. Лишь в XIX веке летальность в его результате ощутимо снизилась. Вчера в Трнаве на 51-й минуте, когда первый плод появился на свет мертвым, уже казалось, не выживет и роженица. Но Бог миловал, и даже даровал ей второй шанс, которым удалось воспользоваться благополучно для обоих.

Мои извинения излишне впечатлительным натурам, которых покоробил натурализм сравнения, но оно буквально напрашивалось. Матч с Мальтой, к сожалению, оправдал худшие ожидания. Но как вы там говорили? «… Але треба, якось шанувати перемогу, маленьку, з натягом, але перемогу»?

Тож шануймося браття, бо ми того варті. А я тем временем поведаю о том, что увидел на поле.

Несмотря на единственный мяч, забитый с «точки», игра была вполне зрелищной, и голевых моментов только у нас было вдвое больше, чем в поединке с Македонией. Вот ведь парадокс: сначала пять голов из восьми возможных, а потом один из одиннадцати! Да-да, футбола было в достатке, это голов не было. Но футбол – это ведь не только голы.

Теперь позволю себе автоцитату из прошлой статьи: «… Мы ждем спокойной и уверенной победы над Мальтой. Неважно, каким составом, с каким счетом, и каким именно образом. Спокойной и уверенной. Вот после этого можно будет понять и простить».

Победа, вырванная в середине второго тайма, за счет гола со второго пенальти, при том, что до этого уже дважды мы могли уступать в счете (таймом раньше и после часа игры) – каков тут процент спокойствия и уверенности? Так что проблемы с прощением и пониманием все еще никуда не делись.

И даже облегчения, как в прошлый раз, не испытал. При этом Украина, по моим скромным подсчетам, однозначно «наиграла» на крупную победу, но кого это согреет и утешит?

Когда вскоре после перерыва Ярмоленко потряс мячом перекладину мальтийских ворот с 11 метров, только мне подумалось, что у кого-то в этот вечер может случиться исторический успех? А девять минут спустя, когда Трубин парировал удар Янкана, тоже не? К счастью, на этом и лимит везения, и наш кредит сопернику были исчерпаны.

Кстати, не возьму в толк, почему пенальти бил именно Андрей, а не тот же Цыганков? Кто-то вообще следит за элементарной статистикой игроков? Или хотя бы за тем, кто из них на поле ведет себя хладнокровнее. Не, тупо: я старше – мне, значитца, и бить? К счастью, Ярмоленко свой косяк загладил, заработав второй 11-метровый.

Именно заработав, не сгущайте краски. Комментарий моего судейского консультанта Юстаса: «Конечно, он изобразил нечеловеческой силы удар по ноге. Но фол был. Кстати, там и против Буяльского в том же эпизоде сыграли с подозрением на нарушение».

Что касаемо первого пенальти, то он был настолько очевиден, по современным трактовкам, что мы его даже не обсуждали.

Так что все было по делу, если кому-то от этого станет легче. И, на мой взгляд, противоречивую фигуру Ярмоленко в этом поединке затмили собой лишь две: вышедший на замену вратарь Мальты Грек с тремя-четырьмя серьезными сэйвами и все тот же Цыганков. Не только герой матча, не однозначно главная личность по впечатлениям от игры, но и самый яркий игрок сборной по сумме двух встреч.

В том-то и беда. Уберите вслед за Мудриком из состава Цыганкова, и наше все, получается – «пенсионер», уже доигрывавший было на футбольной периферии, но потом вспомнивший о родных пенатах. При всем уважении к Андрею, которого я не помню, чтобы остро критиковал. Старается, как может, но в этих играх частенько не дотягивал.

А где остальные? Почему мы их не видим даже на фоне такой «группы здоровья», как вчерашняя Мальта? Повторяю, даже по такой игре мы должны были ее выносить.

К Реброву у меня вопросов нет. Они могут появиться не ранее осени. Ясно одно: все еще хуже, чем мы думали. Игры у команды, как таковой, сейчас нет. Взрослой, системной, убедительной игры. Уже не важно, кто виноват. На повестке дня вопрос: что делать? И вот на него-то и должен ответить наш тренерский штаб через три месяца.

А там у нас – Англия, и через три дня на выезде – Италия. Мама дорогая… Так что вы говорите, можно считать, что этим отбором мы уже пожертвовали?

На самом деле, с нашими реалиями, только о результате осталось и мечтать… Весьма безрадостным ожидается клубное лето в Европе – для тех кто в теме, каждое очко будет на вес золота. И как же хочется, чтобы хоть молодежь чем-то порадовала на стартующем завтра Евро! Давайте уберем свою предвзятость к Ротаню, и просто поболеем за наших.

Как говорится, с нуля. А вдруг?

Фото - Оксана Васильева