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Миколенко: Я кайфую в сборной. Остался бы еще на пару дней просто потренироваться
Защитник - об атмосфере в национальной команде
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал об атмосфере в расположении национальной команды после назначения главным тренером Сергея Реброва.
"Я кайфую. Я бы еще на пару дней остался в сборной просто потренироваться, потому что каждый день ты учишься. У нас затяжные теории, которые интересно смотреть и слушать. Когда говорят об ошибках – и ты полностью согласен с каждым словом.
Если у тебя одинаковые мысли с тренерским штабом, и у всех футболистов так же, то будешь получать удовольствие от этого..
Кайфую от всего. Начиная с ребят, моих друзей, персонала – это тоже старшие товарищи. Заканчивая тренировками и матчами, как мы вообще играем. Кайфую от этого", - поделился Миколенко.
В данный момент сборная Украины занимает 2-е место в отборочной группе на Евро-2024, имея 6 очков в активе. Подопечные Сергея Реброва одержали победу над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0).
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