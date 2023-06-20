Миколенко: Я кайфую в сборной. Остался бы еще на пару дней просто потренироваться

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал об атмосфере в расположении национальной команды после назначения главным тренером Сергея Реброва.

"Я кайфую. Я бы еще на пару дней остался в сборной просто потренироваться, потому что каждый день ты учишься. У нас затяжные теории, которые интересно смотреть и слушать. Когда говорят об ошибках – и ты полностью согласен с каждым словом.

Если у тебя одинаковые мысли с тренерским штабом, и у всех футболистов так же, то будешь получать удовольствие от этого..

Кайфую от всего. Начиная с ребят, моих друзей, персонала – это тоже старшие товарищи. Заканчивая тренировками и матчами, как мы вообще играем. Кайфую от этого", - поделился Миколенко.