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Кривцов: Если Цыганков дает результат, то пусть забирает все статуэтки Льва матча и продолжает

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Виктор провел три хороших матча за сборную Украины

Кривцов: Если Цыганков дает результат, то пусть забирает все статуэтки Льва матча и продолжает

uaf.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов отметил игру Виктора Цыганкова в матче отбора Евро-2024 с Мальтой (1:0).

Напомним, что Цыганков забил единственный гол в этой игре с пенальти.

"Цыганков – новый лидер команды? А почему нет? Виктор показывает очень хорошую игру. Не только в сборной, но и в новом клубе. Я следил за ним, за его командой.

Всегда радуюсь, когда Витя приносит результат: отдает голевые, забивает. Если он дает результат на поле, то пусть забирает все статуэтки "Льва матча" и продолжает", — сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
21.06.2023 в 01:11
не заздри
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