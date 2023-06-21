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Кривцов: Если Цыганков дает результат, то пусть забирает все статуэтки Льва матча и продолжает
Виктор провел три хороших матча за сборную Украины
uaf.ua
Защитник
Напомним, что Цыганков забил единственный гол в этой игре с пенальти.
"Цыганков – новый лидер команды? А почему нет? Виктор показывает очень хорошую игру. Не только в сборной, но и в новом клубе. Я следил за ним, за его командой.
Всегда радуюсь, когда Витя приносит результат: отдает голевые, забивает. Если он дает результат на поле, то пусть забирает все статуэтки "Льва матча" и продолжает", — сказал Кривцов.
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