Кривцов: Если Цыганков дает результат, то пусть забирает все статуэтки Льва матча и продолжает

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов отметил игру Виктора Цыганкова в матче отбора Евро-2024 с Мальтой (1:0).

Напомним, что Цыганков забил единственный гол в этой игре с пенальти.

"Цыганков – новый лидер команды? А почему нет? Виктор показывает очень хорошую игру. Не только в сборной, но и в новом клубе. Я следил за ним, за его командой.

Всегда радуюсь, когда Витя приносит результат: отдает голевые, забивает. Если он дает результат на поле, то пусть забирает все статуэтки "Льва матча" и продолжает", — сказал Кривцов.