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Цыганков – в сборной тура квалификации Евро-2024 по версии SofaScore

Национальная сборная Украины
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Он забил победный мяч Мальте

Цыганков – в сборной тура квалификации Евро-2024 по версии SofaScore

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

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Вингер сборной Украины Виктор Цыганков попал в сборную 4-го тура квалификации Евро-2024. Символическую команду составил аналитический портал SofaScore.

В матче против Мальты (1:0) 25-летний украинец забил победный мяч с пенальти. Его признали лучшим игроком встречи.

Полный состав выглядит следующим образом:

Робин Ольсен (Швеция), Роберт Иванов (Финляндия), Вилли Орбан (Венгрия), Давид Ганцко (Словакия), Даниэль Гоканс (Финляндия), Кристоф Баумгартнер (Австрия), Доминик Собослаи (Венгрия), Виктор Цыганков (Украина), Букайо Сака (Англия), Харри Кейн (Англия) и Джеймс Макклейн (Ирландия).

Отметим, что в матче против Северной Македонии Цыганков отличился голом и асистом.

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В статье: Украина Виктор Цыганков отбор на Евро-2024
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Источник:
SofaScore

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