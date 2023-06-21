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Цыганков – в сборной тура квалификации Евро-2024 по версии SofaScore
Он забил победный мяч Мальте
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков попал в сборную 4-го тура квалификации Евро-2024. Символическую команду составил аналитический портал SofaScore.
В матче против Мальты (1:0) 25-летний украинец забил победный мяч с пенальти. Его признали лучшим игроком встречи.
Полный состав выглядит следующим образом:
Робин Ольсен (Швеция), Роберт Иванов (Финляндия), Вилли Орбан (Венгрия), Давид Ганцко (Словакия), Даниэль Гоканс (Финляндия), Кристоф Баумгартнер (Австрия), Доминик Собослаи (Венгрия), Виктор Цыганков (Украина), Букайо Сака (Англия), Харри Кейн (Англия) и Джеймс Макклейн (Ирландия).
Отметим, что в матче против Северной Македонии Цыганков отличился голом и асистом.
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