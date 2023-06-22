  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сабо: Не хочу критиковать, опускать на дно, но технически футболисты сборной Украины слабые
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Не хочу критиковать, опускать на дно, но технически футболисты сборной Украины слабые

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Эксперт высказался относительно матча Украина - Мальта

Сабо: Не хочу критиковать, опускать на дно, но технически футболисты сборной Украины слабые

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал побуду украиснкой национальной команды в матче отбора Евро-2024 с Мальтой (1:0).

— Я, как футбольный человек, не получил удовольствия от матча. Я долго дружил с Лобановским. Мы росли по-другому, постоянно что-то искали, совершенствовали... С такими командами нужно выходить с первых минут и прессинговать, не давать им покоя, забить два-три мяча и спокойно играть. Всего этого в матче против Мальты не было. Не хочу критиковать, опускать на дно, но технически наши футболисты слабые. Заметно, как при приеме мяч от них отскакивает, как соперник перехватывает передачи. Да, я считал, что мы должны выиграть у Мальты, а потом думаю: а почему должны? Мы лучше их? У нас нет ни одного футболиста, который может поехать в "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал"... Сейчас у нас есть игроки среднего класса. У них куча недостатков. Пока это так.

Уже после матчей с Италией и Англией можно будет оценить наш настоящий уровень. В матче с Мальтой не было игры. Слабый футбол. Ребров так быстро не перестроит игру. Не все будут готовы сразу к прессингу, если их этому не учили. В сборной за неделю только тактика, физику нельзя давать, потому что нет времени.

— Возможно, игроки не смогли полноценно восстановиться?

— Не каждый футболист сможет быстро восстановиться в таком графике. Мудрик — скоростной футболист, получил повреждение. Ему нужно больше растягиваться — если кому-то нужно 20−30 минут, то ему — целый час. Очень хорошая разминка должна быть. У меня были такие футболисты, которым я рекомендовал приезжать перед тренировкой в зал и только после этого выходить со всеми на поле. В "молодежку" Мудрику лучше не ехать, потому что там как порвется, то два месяца будет лечиться. Ярмоленко — уже возрастной футболист, было заметно, что он тоже не восстановился. Цыганков часто исчезал и появлялся. Это говорит о том, что нам нужно перестроить чемпионат под график, как в Англии — матчи на третьи-четвертые сутки.

По теме
yellow-arrow
Цыганков – в сборной тура квалификации Евро-2024 по версии SofaScore
yellow-arrow
Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро
yellow-arrow
Кривцов: Если Цыганков дает результат, то пусть забирает все статуэтки Льва матча и продолжает
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта Йожеф Сабо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.06.2023 в 00:37
Як це не противно всьому всьому єству Сабо, але в збірній є гравець, як має клас не тільки для того, щоб грати у Мансіті, Арсеналі (а тим більше - в Ліверпулі), а й бути в тих командах провідним гравцем. Так, одного такого гравця замало для збірної, але є й ті, які близькі до цього класу - Бущан (чомусь не грав), Шапаренко (чомусь теж не грав), Забарний, який чудово зіграв у всіх матчах. Ярмоленко вже, звісно, здав. Мудрик - це бездумно переоцінена "зірка". За великим рахунком у нашої збірної є добрі перспективи розвитку, є й перспективні гравці; аби у справи збірної не втручались ахметови та й коломойські їм на додачу, тоді за каденції Реброва можна створити чудову головну команду нашої країни.
Ответить
0
0
Думитреску (Новомосковск)
22.06.2023 в 23:41
Побуду українкою?!?!?????!!!????Адмін, що ви курите?
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде