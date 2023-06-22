Сабо: Не хочу критиковать, опускать на дно, но технически футболисты сборной Украины слабые

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал побуду украиснкой национальной команды в матче отбора Евро-2024 с Мальтой (1:0).

— Я, как футбольный человек, не получил удовольствия от матча. Я долго дружил с Лобановским. Мы росли по-другому, постоянно что-то искали, совершенствовали... С такими командами нужно выходить с первых минут и прессинговать, не давать им покоя, забить два-три мяча и спокойно играть. Всего этого в матче против Мальты не было. Не хочу критиковать, опускать на дно, но технически наши футболисты слабые. Заметно, как при приеме мяч от них отскакивает, как соперник перехватывает передачи. Да, я считал, что мы должны выиграть у Мальты, а потом думаю: а почему должны? Мы лучше их? У нас нет ни одного футболиста, который может поехать в "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал"... Сейчас у нас есть игроки среднего класса. У них куча недостатков. Пока это так.

Уже после матчей с Италией и Англией можно будет оценить наш настоящий уровень. В матче с Мальтой не было игры. Слабый футбол. Ребров так быстро не перестроит игру. Не все будут готовы сразу к прессингу, если их этому не учили. В сборной за неделю только тактика, физику нельзя давать, потому что нет времени.

— Возможно, игроки не смогли полноценно восстановиться?

— Не каждый футболист сможет быстро восстановиться в таком графике. Мудрик — скоростной футболист, получил повреждение. Ему нужно больше растягиваться — если кому-то нужно 20−30 минут, то ему — целый час. Очень хорошая разминка должна быть. У меня были такие футболисты, которым я рекомендовал приезжать перед тренировкой в зал и только после этого выходить со всеми на поле. В "молодежку" Мудрику лучше не ехать, потому что там как порвется, то два месяца будет лечиться. Ярмоленко — уже возрастной футболист, было заметно, что он тоже не восстановился. Цыганков часто исчезал и появлялся. Это говорит о том, что нам нужно перестроить чемпионат под график, как в Англии — матчи на третьи-четвертые сутки.