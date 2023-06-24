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Национальная сборная Украины

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На последних минутах. И гол и красная карточка. Румыния U-21 - Украина U-21 0:1

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Автогол Румынии

На последних минутах. И гол и красная карточка. Румыния U-21 - Украина U-21 0:1

Новина українською

В матче Румыния U-21 - Украина U-21 "желто-синие" открыли счет на 89 минуте. Автогол был засчитан на румынского полузащитника Виктора Дикана после прострела Брагару с фланга.

Далее на поле произошла стычка, после которой Владислав Ванат был удален. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Даниила Сикана.

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В статье: молодежная сборная Украины
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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
24.06.2023 в 21:39
Ванат, молодий, але конфліктний футболіст. Дивіться, сьогодні вилучення на рівному місці, з хорватами сутичка з воротарем, гендерний конфлікт з Монзуль. І після цього дискваліфікації. А зараз може вже їхати додому на аудієнцію до психологів.
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vgolovan (полтава)
24.06.2023 в 21:08
ми ж виграли а ви рахунок на користь руминів поставили
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vgolovan (полтава)
24.06.2023 в 21:07
заголовок якийсь не коректний
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