Национальная сборная Украины
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На последних минутах. И гол и красная карточка. Румыния U-21 - Украина U-21 0:1
Автогол Румынии
В матче Румыния U-21 - Украина U-21 "желто-синие" открыли счет на 89 минуте. Автогол был засчитан на румынского полузащитника Виктора Дикана после прострела Брагару с фланга.
Далее на поле произошла стычка, после которой Владислав Ванат был удален. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Даниила Сикана.
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
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vgolovan (полтава)
24.06.2023 в 21:07
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