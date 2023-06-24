На последних минутах. И гол и красная карточка. Румыния U-21 - Украина U-21 0:1

В матче Румыния U-21 - Украина U-21 "желто-синие" открыли счет на 89 минуте. Автогол был засчитан на румынского полузащитника Виктора Дикана после прострела Брагару с фланга.

Далее на поле произошла стычка, после которой Владислав Ванат был удален. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Даниила Сикана.