Победа не без проблем. Румыния U-21 - Украина U-21 0:1. Обзор матча и видео гола

Сегодня прошел второй матч в рамках молодежного Чемпионата Европы в котором встретились Румыния U-21 - Украина U-21. "Желто-синие" победили со счетом 1:0.

После прострела Брагару с фланга, мяч в свои ворота срезал румынский полузащитник Виктор Дикан на 89 минуте. Далее на поле произошла стычка, в которой Владислав Ванат головой ударил игрока сборной Румынии. После этого футболист был удален с поля на 90+1. Вий вышел на замену во втором тайме вместо Даниила Сикана.

Благодаря победе Украина почти гарантировала выход в четвертьфинал. Сейчас "желто-синие" занимают первое место в группе с 6-ю очками. У сборной Испании три очка и матч в запасе.

Молодежный Чемпионат Европы. Второй тур

Румыния U-21 - Украина U-21 0:1

Голы: Дикан (89, автогол)

Удаление: Ванат (90+1)