Национальная сборная Украины
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Федорчук: Вызов Кащука в национальную сборную – только вопрос времени
Игрок имеет все необходимое, чтобы как можно лучше проявить себя
Фото Павла Кубанова - УАФ
Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук поделился мнением о перспективах вингера донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Алексея Кащука.
"Я посмотрел статистику Кащука в Азербайджане – цифры достаточно впечатляющие (33 матча, 16 голов и 10 ассистов).
Очень изобретательный парень. Если он будет так продолжать, то вызов в национальную сборную – только вопрос времени", - сказал Федорчук.
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Источник:Український футбол
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