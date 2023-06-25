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Федорчук: Вызов Кащука в национальную сборную – только вопрос времени

Национальная сборная Украины
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Игрок имеет все необходимое, чтобы как можно лучше проявить себя

Федорчук: Вызов Кащука в национальную сборную – только вопрос времени

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук поделился мнением о перспективах вингера донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Алексея Кащука.

"Я посмотрел статистику Кащука в Азербайджане – цифры достаточно впечатляющие (33 матча, 16 голов и 10 ассистов).

Очень изобретательный парень. Если он будет так продолжать, то вызов в национальную сборную – только вопрос времени", - сказал Федорчук.

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В статье: Олег Федорчук Шахтер (Донецк) Алексей Кащук
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