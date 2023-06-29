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Сборная Украины поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
Эффект Реброва
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина теперь занимает 24-е место. Это на шесть ступенек выше, чем было в предыдущей версии.
Сине-желтые имеют 1541,25 балла.
Отметим, что за это время украинская команда провела три игры во главе с новым главным тренером Сергеем Ребровым: украинцы расписали ничью в товарищеском матче с Германией (3:3), а также обыграли Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0) в отборе на чемпионат Европы-2024.
Первая тройка не изменилась - Аргентина, Франция и Бразилия. В топ-10 Англия поднялась на 4-ю позицию, Бельгия опустилась на 5-ю. Хорватия стала 6-й, а Нидерланды 7-ми.
Рейтинг ФИФА на 29.06.2023
1. Аргентина – 1843.73
2. Франция – 1843.54
3. Бразилия – 1828.27
4. Англия – 1797.39
5. Бельгия – 1788.55
6. Хорватия – 1742.55
7. Нидерланды – 1731.23
8. Италия – 1726.58
9. Португалия – 1718.25
10. Испания – 1703.45
...
24. Украина – 1541.25
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