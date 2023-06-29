Сборная Украины поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина теперь занимает 24-е место. Это на шесть ступенек выше, чем было в предыдущей версии.

Сине-желтые имеют 1541,25 балла.

Отметим, что за это время украинская команда провела три игры во главе с новым главным тренером Сергеем Ребровым: украинцы расписали ничью в товарищеском матче с Германией (3:3), а также обыграли Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0) в отборе на чемпионат Европы-2024.

Первая тройка не изменилась - Аргентина, Франция и Бразилия. В топ-10 Англия поднялась на 4-ю позицию, Бельгия опустилась на 5-ю. Хорватия стала 6-й, а Нидерланды 7-ми.

Рейтинг ФИФА на 29.06.2023

1. Аргентина – 1843.73

2. Франция – 1843.54

3. Бразилия – 1828.27

4. Англия – 1797.39

5. Бельгия – 1788.55

6. Хорватия – 1742.55

7. Нидерланды – 1731.23

8. Италия – 1726.58

9. Португалия – 1718.25

10. Испания – 1703.45

...

24. Украина – 1541.25