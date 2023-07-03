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Судаков: Мы способны на гораздо большее, чем полуфинал
Полузащитник уверен в силах сборной
Фото: Оксана Васильєва
Лучший игрок матча
Георгий вспомнил времена с Мудриком в одной команде:
"Раньше я на Мудрика отдавал такие передачи. У нас была связка такая. Сейчас он мне отдал. Я знаю, на что он способен: он отдал похожую передачу на Виктора Цыганкова за национальную сборную. Я знал, что он может отдать эту передачу, поэтому мне надо было просто побежать в ту зону. А там уже моя задача была только укротить тот мяч и забить."
Полузащитник "горняков" оценил силы французов:
"Мы знаем, насколько индивидуально сильна команда Франции. Это все знают. Тяжело против нее играть, защищаться тем более. Были проблемы между линиями, мы потом перестроились на пять защитников: Бражко сел в центр пятым защитником. И стало немножко легче. Думаю, вот это были самые важные коррективы [в перерыве]."
Судаков уверен, что "желто-синие" способны на большее:
"Сегодня мы еще думаем об игре с Францией и немного радуемся. А с завтрашнего дня мы уже начинаем думать об Испании. Сейчас мне трудно комментировать игру с Испанией, потому что против нас играл другой состав. Думаю, в первую очередь надо разобрать игры со Швейцарией, Хорватией, так же разобрать нашу игру с ними. И уже от этого отталкиваться. Я уверен, что мы способны на гораздо большее, чем полуфинал."
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