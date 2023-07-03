Судаков: Мы способны на гораздо большее, чем полуфинал

Лучший игрок матча по версии Sofascore поделился мыслями о сегодняшней игре во флеш-комментарии "Суспільне Спорт".

Георгий вспомнил времена с Мудриком в одной команде:

"Раньше я на Мудрика отдавал такие передачи. У нас была связка такая. Сейчас он мне отдал. Я знаю, на что он способен: он отдал похожую передачу на Виктора Цыганкова за национальную сборную. Я знал, что он может отдать эту передачу, поэтому мне надо было просто побежать в ту зону. А там уже моя задача была только укротить тот мяч и забить."

Полузащитник "горняков" оценил силы французов:

"Мы знаем, насколько индивидуально сильна команда Франции. Это все знают. Тяжело против нее играть, защищаться тем более. Были проблемы между линиями, мы потом перестроились на пять защитников: Бражко сел в центр пятым защитником. И стало немножко легче. Думаю, вот это были самые важные коррективы [в перерыве]."

Судаков уверен, что "желто-синие" способны на большее: