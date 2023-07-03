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Ротань: Задача №1 - восстановление
Тренер молодежной сборной дал комментарии о ситуации на турнире
Фото: Оксана Васильєва
Руслан Ротань в эксклюзивном интервью дал комментарии для "Суспільне Спорт" после победного матча Украины над Францией со счетом 3:1.
"Это моя работа. Моя любимая работа. Я действительно счастлив, но больше счастлив за футболистов, нашу страну. Стоит сказать, ради кого мы здесь выступаем - это наши воины. Эта победа для них. А во-вторых, достижения надо делать по завершении карьеры, только тогда можно что-то вспоминать. Этот матч же действительно был очень важным, у нас немного времени готовиться к полуфиналу. Восстановление и очень мощная команда впереди".
Тренер дал оценку матчу:
"Начало матча было не за нами, но мне понравилась реакция на пропущенный мяч. Мы не раскисли, а за счет индивидуального мастерства, командных действий, характера смогли переломить этот матч и обыграли очень мощную команду. Первый скальп мы сняли, но через дни нас ждет вторая лучшая команда на этом турнире. Надо восстановиться и хорошо подготовиться".
Ротань также похвалил подопечных за характер и мастерство:
"Индивидуальные действия игроков - это прежде всего их мастерство. Я рад, что матч, который в начале получился неудачный, что в нем сыграло и индивидуальное мастерство, и характер. Команда, которая не раскисла после пропущенного гола, нашла силы и преодолела. Добавьте туда индивидуальное мастерство игроков наших и есть результат. "
На вопрос о том, будет ли Руслан тренировать сборную на Олимпиаде-2024 он ответил коротко:
"Буду ли тренировать сборную Олимпиаду? Пожалуй, на этот вопрос не отвечу сейчас. А то, что это действительно достижение для нашей страны, особенно в это время, когда идет война - скажем так, для нашего народа это настоящая изюминка, что наша команда будет иметь футбольную команду. Это будет впервые, думаю, что это очень-очень достойно".
Напоследок коуч оценил шансы на игру против Испании:
"Испания? Будет другой матч. Тот, что был сейчас с Францией, все будет иначе. У сборной Франции очень высокое индивидуальное мастерство среди футболистов, Испания - другая команда: за счет взаимодействия между собой, хорошей структуры, быстрой работы с мячом - считаю, что матч для нас будет еще тяжелее. Ну и самое главное, пожалуй, задача №1 - восстановление".
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