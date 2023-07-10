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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Определено место проведения матча отбора Мальта – Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок пройдет 17 октября

Определено место проведения матча отбора Мальта – Украина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поединок 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 Мальта - Украина состоится в поселке Та-Кали на Национальном стадионе. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Матч запланирован на 17 октября текущего года. Начало - в 21:45.

Эта арена является самым главным стадионом Мальты, который способен вместить на своих трибунах около 17 000 болельщиков.

Отметим, что подопечные Сергея Реброва после трех матчей занимают 2-е место в группе С, уступая Англии шесть очков. Национальная команда Мальты провела 4 поединка и все проиграла.

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В статье: Украина Мальта отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Andrumas (Düsseldorf)
10.07.2023 в 14:28
Ха-ха, на Мальте только один большой стадион и так было понятно, что матч пройдет на национальном стадионе
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alex.belogubko (одесса)
10.07.2023 в 14:16
с Украиной это будет первая ничья или победа
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