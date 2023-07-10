Определено место проведения матча отбора Мальта – Украина

Поединок 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 Мальта - Украина состоится в поселке Та-Кали на Национальном стадионе. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Матч запланирован на 17 октября текущего года. Начало - в 21:45.

Эта арена является самым главным стадионом Мальты, который способен вместить на своих трибунах около 17 000 болельщиков.

Отметим, что подопечные Сергея Реброва после трех матчей занимают 2-е место в группе С, уступая Англии шесть очков. Национальная команда Мальты провела 4 поединка и все проиграла.