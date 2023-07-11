Шевченко: То, что сделала сборная Украины U-21 на Евро, дает надежду на будущее

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко проанализировал выступление украинской молодежки на Евро-2023 U-21.

"То, что сделала сборная U-21 – это невероятное достижение. В Украине всегда были большие таланты – может быть, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться до уровня старшего состава. Нужно создавать такую платформу.

То, что они сделали на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее", – цитирует Шевченко The New York Times.