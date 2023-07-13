Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров посетил тренировку Борнмута, где встретился с Забарным. ФОТО
Наставник сборной Украины находится в Испании
instagram.com/afcb
Главный тренер
Он провел встречу с защитником английской команды Ильей Забарным.
Напомним, что 20-летний Забарный провел за сборную Украины 22 матча, в которых забил 1 гол.
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