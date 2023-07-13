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Национальная сборная Украины

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Ребров посетил тренировку Борнмута, где встретился с Забарным. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Наставник сборной Украины находится в Испании

Ребров посетил тренировку Борнмута, где встретился с Забарным. ФОТО

instagram.com/afcb

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку английского "Борнмута", который проводит сборы в Испании.

Он провел встречу с защитником английской команды Ильей Забарным.

Напомним, что 20-летний Забарный провел за сборную Украины 22 матча, в которых забил 1 гол.

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В статье: Сергей Ребров Украина Борнмут Илья Забарный
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