Цыганык: Если бы Килмен имел право играть за сборную Украины, то был бы заигран еще при Шевченко

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, что ФИФА вряд ли разрешит защитнику "Вулверхэмптона" Максу Килмену, которого якобы УАФ снова хотит натурализовать, играть за сборную Украины .

"Я знаю точно, что Килмен при Шевченко приезжал в лагерь национальной сборной. Он жил уже в "Опере", в гостинице, где разместилась тогда сборная. Его приняли, дали номер, экипировку.

Затем написали письмо в УЕФА. Пришел четкий ответ, что Килмен сыграл определенное количество поединков за сборную Англии по футзалу. Футзал, пляжный футбол и футбол – это одна семья. Таков был ответ от УЕФА.

Если он заигран за национальную сборную другой команды в этих видах спорта, то за другую сборную он играть не имеет права. Ответ такой пришел.

Если бы он имел право играть, то был бы заигран еще при Андрее Шевченко, потому что он действительно очень хотел играть. Он действительно очень хотел, очень разочаровался, что ему не разрешили сыграть. Он со слезами на глазах тогда уехал из сборной", – сообщил Цыганик.