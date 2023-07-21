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Ребров посетил раненых украинских воинов в госпитале - ФОТО
Передали медицинское оборудование и поддержали наших бойцов
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
В столичном госпитале они передали медицинское оборудование и поддержали наших бойцов. Кроме того, Сергей Ребров подарил футбольные мячи со своим автографом и экипировку национальной сборной всем военным, проходящим лечение в отделении.
"Это очень важно для всех нас быть рядом с нашими воинами. Я много общаюсь с ними, и они часто вспоминают мои прошлые матчи. Но я всегда говорю, что именно они — герои, и для меня честь — посещать их.
Я всегда расспрашиваю бойцов, где и как произошло ранение, как идет выздоровление. Это действительно важно для меня, ведь каждый парень, который сейчас находится здесь, – настоящий герой. А мы, каждый на своем месте, должны делать все для Украины, для победы", — сказал Сергей Ребров.
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