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Национальная сборная Украины

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Началась продажа билетов на матч Италия – Украина

Национальная сборная Украины
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Отборочная игра Евро-2024 пройдет 12 сентября

Началась продажа билетов на матч Италия – Украина

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

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Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2024 между национальными сборными Италии и Украины.

Чтобы приобрести билет, необходимо перейти по ссылке. Стоимость билета - 12 евро.

— Один болельщик может купить до четырех билетов.

— Билеты можно приобрести только в украинские сектора, а именно - с 301-го по 308-й и с 311-го по 318-й.

— Билеты являются именными, поэтому указывать ФИО владельцев билетов обязательно.

— Билеты будут отправлены на указанный при регистрации электронный адрес, и их необходимо обязательно распечатать в формате А4.

Игра пройдет 12 сентября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Отметим, что подопечные Сергея Реброва после трех матчей занимают 2-е место в группе С, уступая Англии шесть очков.

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В статье: Украина Италия отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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