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Началась продажа билетов на матч Италия – Украина
Отборочная игра Евро-2024 пройдет 12 сентября
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2024 между национальными сборными Италии и Украины.
Чтобы приобрести билет, необходимо перейти по ссылке. Стоимость билета - 12 евро.
— Один болельщик может купить до четырех билетов.
— Билеты можно приобрести только в украинские сектора, а именно - с 301-го по 308-й и с 311-го по 318-й.
— Билеты являются именными, поэтому указывать ФИО владельцев билетов обязательно.
— Билеты будут отправлены на указанный при регистрации электронный адрес, и их необходимо обязательно распечатать в формате А4.
Игра пройдет 12 сентября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).
Отметим, что подопечные Сергея Реброва после трех матчей занимают 2-е место в группе С, уступая Англии шесть очков.
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