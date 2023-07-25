Началась продажа билетов на матч Италия – Украина

Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2024 между национальными сборными Италии и Украины.

Чтобы приобрести билет, необходимо перейти по ссылке. Стоимость билета - 12 евро.

— Один болельщик может купить до четырех билетов.

— Билеты можно приобрести только в украинские сектора, а именно - с 301-го по 308-й и с 311-го по 318-й.

— Билеты являются именными, поэтому указывать ФИО владельцев билетов обязательно.

— Билеты будут отправлены на указанный при регистрации электронный адрес, и их необходимо обязательно распечатать в формате А4.

Игра пройдет 12 сентября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Отметим, что подопечные Сергея Реброва после трех матчей занимают 2-е место в группе С, уступая Англии шесть очков.