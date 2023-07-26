Мирон Маркевич: Сожалею, что ушел в УАФ. Это было желание Павелко – подстраховать Шевченко

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал, почему он не возглавил сборную Украины.

– Вы долго работали в УАФ. Общаетесь ли вы сейчас с Андреем Павелко?

– Нет, нет. Я уже не раз говорил: у нас просто была договоренность, чего я и сидел в той федерации. Что-то случилось в последний момент – я не знаю что. Я уже ехал на назначение (тренером сборной Украины - прим.), но что-то за ночь изменилось.

Он позвонил, чтобы я приехал, но за ночь что-то изменилось. Откуда ноги растут? Мне это уже неинтересно. Я уже отпустил это. Может, это и к лучшему, честно. Я в своих мечтах думал, что хорошо бы закончить там, где я начинал. Так и случилось.

– Когда вас назначили в сборную?

– Была договоренность, что Шевченко идет, и я его меняю. Я и был главой комитета сборных, и все шло к тому. Но это уже нужно забыть и пожелать, чтобы нынешний состав чего-то достиг.

– У Павелко есть репутация человека, который кидает людей. Шевченко он, в сущности, тоже кинул.

– Я не знаю, как к этому относиться. Они кумовья, это больше вопрос к ним. Меня это, в принципе, не интересует, что там и как. Я не знаю.

– Вы следите за судебными делами Павелко?

– Нет, я не знаю. Честно говоря, не знаю, что там и как. Мне это неинтересно. Я сейчас думаю только о футболе и только о "Карпатах". Плюс я давно занимаюсь волонтерством – еще с 2014 года.

– Не жалеете, что пошли работать в УАФ?

– Теперь-то я жалею. Давно мог найти себе работу. Но я просто взял паузу, ждал. Это была его просьба, чтобы я подстраховал Шевченко, если у него не получится. У Шевченко пошло, он нормально отработал.

– Вам нравилось там работать?

– Нет. Это не мое! Я просто ездил со сборной. Ясно, что, по большому счету, я там ничего не решал. Там был тренерский штаб. Но когда Шевченко проиграл хорватам и команда не поехала на чемпионат мира, он попросил меня его поддержать, что он хочет еще один срок.

Я сказал: "Да рады бога!" Я написал статью, что пусть Шевченко продолжает работу. Ну и, в принципе, мы угадали. На чемпионате Европы сборная достаточно неплохо выступила.

– Блохин, Протасов, Беланов сейчас вписываются за Павелко в судах. Приходилось ли вам вписываться за него в каких-то ситуациях, о которых вы, возможно, сожалеете сейчас?

– Такого не было. Меня сильно и не заставишь. Да и не было никакой надобности в этом. Единственный раз я за Шевченко выступил, чтобы он продолжал работу. Сейчас, что касается этих судебных дел, ничего плохого не хочу говорить и ничего хорошего. Я занял нейтральную позицию, – сказал Маркевич.