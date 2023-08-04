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Матч отбора Евро Украина – Северная Македония может пройти в Праге или Братиславе

Национальная сборная Украины
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УАФ уже обратилась по поводу двух арен

Матч отбора Евро Украина – Северная Македония может пройти в Праге или Братиславе

фото из свободных источников

Новина українською

Матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония может пройти либо в Чехии на стадион "Славии" "Фортуна Арена", либо в Словакии на стадионе братиславского "Слована".

Об этом сообщил президент "Славии" Ярослав Тврдик.

"Сборная Украины обратилась к нам с просьбой о возможности сыграть свой октябрьский отборочный матч на нашей арене.Мы знаем, что мы не одни, мы знаем, что они обратились к нескольким заинтересованным сторонам, например, к "Словану" из Братиславы.

Частью их запроса есть возможность провести неделю здесь для тренировок, мы также можем предложить это во время перерыва на матчи сборных. Это им решать, я думаю, это будет решено в ближайшее время, в ближайшие дни.

Я считаю важным, что часть нашего предложения является бесплатное пребывание. Мы предоставим им все услуги, то есть комплексно организуем их матч. Аренда для сборной Чехии здесь обычно стоит 2-2,5 миллиона крон. Мы также хотим таким образом внести свой вклад, чтобы помочь Украине", — сказал Тврдик.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
sport.cz

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