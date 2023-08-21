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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров объявил список игроков на матчи против Англии и Италии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В объявленном перечне – 25 игроков

Ребров объявил список игроков на матчи против Англии и Италии

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая примет участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Англии (9 сентября во Вроцлаве) и Италии (12 сентября в Милане).

В объявленном перечне – 25 игроков. Еще пятеро исполнителей вошли в резервный список.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Караваев ("Динамо" Киев), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - "Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе сине-желтые проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на "Сан-Сиро" в Милане.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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tolina-ystas (Краматорск)
21.08.2023 в 14:00
Пихаленка надо в основной состав вместо Сидорчука.А Сваток там вообще не нужен.
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Romanik2806 (Киев)
21.08.2023 в 14:12
а хто буде Степаненка мінять? Піхальонок? Нічого що це взагалі різного типу гравці і позиції на полі в них різні) Видно ти Бог футбола) В Дніпро на тренерський місток. Фізрук замість фізрука)
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SeventyFour (Phoenix)
21.08.2023 в 13:54
Пихаленка и Сватка зачем вообще вызвали? Они даже резерв не тянут
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