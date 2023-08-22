Ребров на матчи с Англией и Италией довызвал Караваева

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал на сентябрьские матчи команды защитника "Динамо" Александра Караваева. Он переведен из резервного списка в основной.

Таким образом, состав национальной сборной Украины на сентябрьский сбор выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут") , Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо) Киев.

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — "Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Напомним, что сборная Украины начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе сине-желтые проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на "Сан-Сиро" в Милане.