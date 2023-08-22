Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров на матчи с Англией и Италией довызвал Караваева
Защитник переведен из резервного состава сборной в основной
uaf.ua
Главный тренер
Таким образом, состав национальной сборной Украины на сентябрьский сбор выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут") , Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).
Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо) Киев.
Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — "Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).
Напомним, что сборная Украины начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе сине-желтые проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на "Сан-Сиро" в Милане.
Популярное сейчас
- СМИ: Илон Маск признал, что в 2022 году разговаривал с Путиным
- Журналист назвал нынешний бюджет Динамо
- Пять самолетов за три дня. Беспилотники ГУР ударили по аэродромам России - источник
- Ребров объявил список игроков на матчи против Англии и Италии
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО