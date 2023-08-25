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Участие Ярмоленко в ближайших матчах сборной Украины под вопросом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У лидера "Динамо" повреждение

Участие Ярмоленко в ближайших матчах сборной Украины под вопросом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко пропустил первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против "Бешикташа" (2:3) из-за повреждения. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 33-летний украинец испытывал мышечный дискомфорт уже в поединке 4-го тура УПЛ с "Черноморцем" (2:3), а затем осложнил травму на первой полноценной тренировке после игры.

Характер повреждения предполагает лечение и восстановление минимум две недели. Вероятно, лидер киевлян пропустит и ответную игру с "Бешикташем".

Также под вопросом его участие в ближайших поединках сборной Украины - против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября) в квалификации Евро-2024.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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