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Ребров: Был очень удивлен, что Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Тренер перед своим назначением в сборную разговаривал с президентом

Ребров: Был очень удивлен, что Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе

УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что он общался с президентом Владимиром Зеленским перед назначением специалиста на пост.

"Я общался с нашим президентом и был очень удивлен, что он минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе.

После этого разговора я не мог поверить в это, когда у него такие задачи перед государством, а он успевает делать все и следить, пытается развивать наш футбол.

Сейчас очень трудно его развивать, но он действительно интересуется, и это очень важно для футбола. Я очень благодарен ему за то, что он делает для всех нас", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Украина Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2023 в 18:42
Ніжно так...))
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