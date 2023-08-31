Ребров: Был очень удивлен, что Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что он общался с президентом Владимиром Зеленским перед назначением специалиста на пост.

"Я общался с нашим президентом и был очень удивлен, что он минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе.

После этого разговора я не мог поверить в это, когда у него такие задачи перед государством, а он успевает делать все и следить, пытается развивать наш футбол.

Сейчас очень трудно его развивать, но он действительно интересуется, и это очень важно для футбола. Я очень благодарен ему за то, что он делает для всех нас", - сказал Ребров.