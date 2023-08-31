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Ребров: Был очень удивлен, что Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе
Тренер перед своим назначением в сборную разговаривал с президентом
УАФ
Главный тренер
"Я общался с нашим президентом и был очень удивлен, что он минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе.
После этого разговора я не мог поверить в это, когда у него такие задачи перед государством, а он успевает делать все и следить, пытается развивать наш футбол.
Сейчас очень трудно его развивать, но он действительно интересуется, и это очень важно для футбола. Я очень благодарен ему за то, что он делает для всех нас", - сказал Ребров.
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