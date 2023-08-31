Ребров: У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно больше конкуренции на каждую позицию

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о проблемных позициях в национальной команде.

"Есть проблемные позиции, но я всегда говорил, что у нас, к сожалению, нет достаточной конкуренции. У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно больше конкуренции на каждую позицию.

Тогда игроки будут больше прогрессировать и не будут приезжать в сборную со знанием, что поедут туда. Они будут бороться в своем клубе за место в сборной, потому что будут понимать, что в сборной есть конкуренция на каждую позицию", - сказал Ребров.