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Ребров: У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно больше конкуренции на каждую позицию

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Тренер рассказал о проблемных позициях в сборной

Ребров: У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно больше конкуренции на каждую позицию

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о проблемных позициях в национальной команде.

"Есть проблемные позиции, но я всегда говорил, что у нас, к сожалению, нет достаточной конкуренции. У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно больше конкуренции на каждую позицию.

Тогда игроки будут больше прогрессировать и не будут приезжать в сборную со знанием, что поедут туда. Они будут бороться в своем клубе за место в сборной, потому что будут понимать, что в сборной есть конкуренция на каждую позицию", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
31.08.2023 в 22:10
Треба 10-15 футболістів у топ чемпіонатах
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