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Ребров: У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно больше конкуренции на каждую позицию
Тренер рассказал о проблемных позициях в сборной
Фото: УАФ
Главный тренер
"Есть проблемные позиции, но я всегда говорил, что у нас, к сожалению, нет достаточной конкуренции. У нас достаточно квалифицированных игроков, но нужно больше конкуренции на каждую позицию.
Тогда игроки будут больше прогрессировать и не будут приезжать в сборную со знанием, что поедут туда. Они будут бороться в своем клубе за место в сборной, потому что будут понимать, что в сборной есть конкуренция на каждую позицию", - сказал Ребров.
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