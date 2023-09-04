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Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами с Англией и Италией
Сине-желтые начали сбор
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
В воскресенье вечером сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.
Занятие проходило на поле футбольного центра клуба из города Тшебница. Футболисты совершили общую пробежку, а затем разделились на группы и тренировались в зависимости от уровня нагрузки в клубах.
9 сентября подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Англии на стадионе "Тарчинской Арене". 12 сентября сине-желтые встретятся с Италией в Милане.
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