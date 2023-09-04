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Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами с Англией и Италией

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые начали сбор

Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами с Англией и Италией

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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В воскресенье вечером сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

Занятие проходило на поле футбольного центра клуба из города Тшебница. Футболисты совершили общую пробежку, а затем разделились на группы и тренировались в зависимости от уровня нагрузки в клубах.

9 сентября подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Англии на стадионе "Тарчинской Арене". 12 сентября сине-желтые встретятся с Италией в Милане.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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