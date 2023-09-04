"Испанцы" также в деле. Лунин, Цыганков и Довбик прибыли в расположение сборной Украины. ВИДЕО

В воскресенье, 3 сентября, сборная Украины в польском Вроцлаве начала свой сентябрьский сбор в польском Вроцлаве.

Изначально на сбор прибыли игроки, которые представляют клубы УПЛ, включая капитана Андрея Ярмоленко, участие которого в сентябрьских матчах было под вопросом из-за повреждения.

Сегодня, 4 сентября, начали на сбор подтягиваться и наши легионеры. В частности, вместе прибыли в расположении сборной форвард "Жироны" Артем Довбик, его одноклубник, хавбек Виктор Цыганков, а также голкипер "Реала" Андрей Лунин.

Напомним, что на 9 сентября запланирован поединок подопечных Реброва против сборной Англии на "Тарчинской Арене". 12 сентября Украина сыграет с Италией в Милане.