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"Испанцы" также в деле. Лунин, Цыганков и Довбик прибыли в расположение сборной Украины. ВИДЕО
Подготовка к Англии и Италии в разгаре
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье, 3 сентября,
Изначально на сбор прибыли игроки, которые представляют клубы УПЛ, включая капитана Андрея Ярмоленко, участие которого в сентябрьских матчах было под вопросом из-за повреждения.
Сегодня, 4 сентября, начали на сбор подтягиваться и наши легионеры. В частности, вместе прибыли в расположении сборной форвард "Жироны" Артем Довбик, его одноклубник, хавбек Виктор Цыганков, а также голкипер "Реала" Андрей Лунин.
Напомним, что на 9 сентября запланирован поединок подопечных Реброва против сборной Англии на "Тарчинской Арене". 12 сентября Украина сыграет с Италией в Милане.
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