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Приезд легионеров, упор на фитнес и Ярмоленко в группе, - новости из стана сборной Украины. ФОТО
Сбор набирает оборотов
Фото Павла Кубанова - УАФ
Понедельник, 4 сентября, был вторым днем сборов
К команде присоединилась легионеры - Андрей Лунин, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Артем Довбик и Роман Яремчук.
Во вторник к национальной команде присоединится Сергей Кривцов, который в ночь с пятницу на субботу отыграл 90 минут в победном матче своего "Интера" против "Лос-Анджелеса" в североамериканской МЛС (3:1).
Отдельно стоит отметить, что вместе с командой тренировался и Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться и набирать форму после травмы.
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