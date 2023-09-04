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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Приезд легионеров, упор на фитнес и Ярмоленко в группе, - новости из стана сборной Украины. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Сбор набирает оборотов

Приезд легионеров, упор на фитнес и Ярмоленко в группе, - новости из стана сборной Украины. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Понедельник, 4 сентября, был вторым днем сборов сборной Украины в Польше, где команда продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2024 против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

К команде присоединилась легионеры - Андрей Лунин, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Артем Довбик и Роман Яремчук.

Во вторник к национальной команде присоединится Сергей Кривцов, который в ночь с пятницу на субботу отыграл 90 минут в победном матче своего "Интера" против "Лос-Анджелеса" в североамериканской МЛС (3:1).

Отдельно стоит отметить, что вместе с командой тренировался и Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться и набирать форму после травмы.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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