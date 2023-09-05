Шапаренко не поможет сборной Украины в сентябре: известно, кто его заменит

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко не успевает восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией.

В поединке квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра. После обследования в лагере сборной оказалось, что на восстановление игроку понадобится около трех недель. Николай сегодня покинул расположение главной команды страны.

В то же время из резервного списка в основной переведен другой игрок середины поля - Александр Пихаленок из "Днепра-1", который сегодня же прибудет в лагерь сине-желтых в Тшебницу.