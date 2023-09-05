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Шапаренко не поможет сборной Украины в сентябре: известно, кто его заменит

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

У хавбека "Динамо" повреждение

Шапаренко не поможет сборной Украины в сентябре: известно, кто его заменит

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко не успевает восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией.

В поединке квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра. После обследования в лагере сборной оказалось, что на восстановление игроку понадобится около трех недель. Николай сегодня покинул расположение главной команды страны.

В то же время из резервного списка в основной переведен другой игрок середины поля - Александр Пихаленок из "Днепра-1", который сегодня же прибудет в лагерь сине-желтых в Тшебницу.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины Николай Шапаренко Александр Пихаленок
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Источник:
УАФ

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Комментарии (12)
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Джим Слэйд (Харьков)
05.09.2023 в 15:05
Да что ж такое(
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0
0
alex.belogubko (одесса)
05.09.2023 в 14:50
Сидорчука тоже надо заменить
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+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
05.09.2023 в 15:05
Давно пора и навсегда
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
05.09.2023 в 14:25
Это из тех ребят, которые Трнаву доблестно проходили? Ну англичане с итальянцами теперь задумайтесь. Хотя у Италии хоть какие-то шансы на ничью будут все таки дома играют.
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0
0
Technical
05.09.2023 в 13:59
Млять...
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0
0
karpatoman (Львів)
05.09.2023 в 13:31
Що? Апять?
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
05.09.2023 в 12:42
Кстати странно, что Пихаленка в сборной не используют. Я бы его посмотрел на позиции десятки в отрезках, когда на поле Довбик. ИМХО сыгранность - это очень серьезный аргумент в матчах сборных. А сыгранность Пихаленка с Довбиком ни у кого сомнений не вызывает.В качестве сыгранности ИМХО стоит рассмотреть пары Караваев-Циганков, Степаненко - Судаков и Судаков - Мудрик. С Англией можно Матвиенко в состав не ставить - он откровенный клиент Кейна. И сделать ставку на сыгранность Забарный - Сирота - Бущан.
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0
0
Зритель (Харьков)
05.09.2023 в 13:29
Сироты, слава Богу, среди вызванных на сентябрьские матчи нет. Тут кого не ставь - вероятность двух поражений 99%.
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0
0
MaximSK (Киев)
05.09.2023 в 13:42
Забарный с Матвиенко скорей всего будут играть в центре обороны, но если Николай будет играть как в июне, это будет не лучше вариант чем Сирота.
0
0
Cassid (Kiev)
05.09.2023 в 14:03
Я не согласен про 99%.Я верю, что с итальяшками мы что-то возьмем. А Англия да, совсем не наша сборная
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.09.2023 в 13:35
Не надо Сироту, это пассажир на уровене проф. футбола
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+1
-1
Cassid (Kiev)
05.09.2023 в 13:57
Жаль, что в моем сообщении обратили внимание только на Сироту:(
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0
0

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